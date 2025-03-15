Дуров покинул Францию и улетел в Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание AFP, Дуров сделал это с разрешения суда. Ему разрешили покинуть Францию на несколько недель. Сообщается, что Дуров вылетел из страны этим утром.

24 августа 2024 года французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Его поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие.

28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен был отмечаться в суде дважды в неделю и не мог покидать Францию.

Недавно высказывалось предположение, что дело основателя мессенджера Telegram не дойдет до суда еще как минимум год.