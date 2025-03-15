15 Марта 2025
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Силовики нагрянули на рынки Челябинска в поисках нелегальных мигрантов

В Челябинске силовики устроили масштабные рейды по проверке мигрантов.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, сегодня были проведены массированные проверки на рынках Тракторозаводского района Челябинска. В них участвовали сотрудники управления по вопросам миграции, центра противодействию экстремизму областного Главка во взаимодействии с УФСБ региона и при силовой поддержке областного СОБР Росгвардии.

Целью мероприятий в полиции назвали выявление незаконно ведущих трудовую деятельность мигрантов и привлекающих их работодателей. В ходе рейдов иностранцев проверяют по учетам МВД на законность пребывания в России, розыск и причастность к совершению преступлений, а также для установления мигрантов, въехавших в РФ под измененными персональными данными. Для последнего применяют мобильный биометрический терминал, на котором иностранцев проверяют по отпечаткам пальцев рук.

"Все выявленные граждане доставляются в отдел полиции для проведения дактилоскопирования и постановки их на учет. Информация о выявленных натурализованных гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, но не принявших меры к урегулированию своего статуса, немедленно передается в комиссариат", - рассказали в МВД.

В ведомстве заверили, что мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства обязательно будут продолжены.

Теги: мигранты, рынки, проверки, полиция, Челябинск


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