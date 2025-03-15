Взрыв газа в Тобольске: пострадавший ребенок умер в больнице

В больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП со взрывом газом в Тобольске.

Печальную новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Как рассказал он в своем Telegram-канале, врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем материальную помощь в связи с несчастным случаем", - пообещал тюменский губернатор.

Инцидент со взрывом газа произошел 12 марта в Тобольске. Сообщалось, что все случилось в доме №62 по улице Октябрьская. Было повреждено здание дома, вылетели рамы и стекла.

В результате пострадали жильцы – женщина и ребенок. Накануне сообщалось, что их состояние остается крайне тяжелым.