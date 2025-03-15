В Калужской области задержали подростков, поджегших шкаф на станции

В Калужской области задержаны двое подростков, устроивших поджог транспортной инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, в ночь на 12 марта подростки, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово, вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Как выяснилось, сделали они это за денежное вознаграждение, обещанное им незнакомцем в мессенджере.

Оба поджигателя были задержаны спецслужбами Калужской области. Суд уже заключил их под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Сейчас проводится расследование.

Напомним, недавно тюменская студентка подожгла свои вещи в ресторане по указке мошенников. 21-летнюю девушку обманули по стандартной схеме.