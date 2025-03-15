Песков: предложение Путина украинским военным сложить оружие пока еще действует

Предложение Владимира Путина украинским военным формированиям сложить оружие в Курской области пока действует, однако время уже истекает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа", - ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Накануне Путин пообещал сохранить жизни украинским военным, если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Перед этим президент США Дональд Трамп попросил российского президента о снисхождении к войскам Украины, попавшим в "котел" около Суджи. Ранее Владимир Путин назвал окруженных бойцов ВСУ "террористами" и призывал поступать с ними в соответствии с законодательством.