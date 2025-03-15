На Урале на площади 700 "квадратов" горел цех

На Среднем Урале в субботу произошел крупный пожар в промзоне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром на пульт пожарной охраны Асбеста поступил сигнал о возгорании на улице Промышленная. Прибывшие огеборцы установили, что горело здание цеха на промышленной площадке.

Площадь пожара составила 700 "квадратов". По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

В течение полутора часов огонь был локализован и ликвидирован. Причину возгорания теперь установят пожарные дознаватели.