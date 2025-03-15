"Просят перезвонить": мошенники придумали новый способ списания денег

Телефонные мошенники придумали новый способ, как выманить деньги у россиян.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, используя различные предлоги, аферисты просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер. После чего звонившего долго держат на линии, и в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег.

При этом просьба может быть обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой, и так далее. Мошенники могут прислать жертве соответствующее SMS.

Напомним, в феврале на Среднем Урале пропала 17-летняя студентка одного из техникумов. В итоге ее нашли в Удмуртии, а перед этим она побывала в нескольких городах. Оказалось, что девушке угрожали мошенники.

Как сообщало Накануне.RU, телефонное мошенничество стало одной из наиболее актуальных проблем в сфере безопасности как в России, так и за рубежом. С каждым годом количество таких звонков растет, вызывая серьезные опасения как у граждан, так и у правоохранительных органов.