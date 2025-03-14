Украинские военные нанесли удар по освобожденной Судже. Погибла женщина

Украинские военные, о спасении жизни которых договариваются президенты США и России, нанесли удар по краеведческому музею в освобожденном городе Суджа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, осознанный удар пришелся по памятнику архитектуры XIX-го века (так называемый дом Чупилова), где расположен краеведческий музей. Погибла женщина, сотрудница этого музея. Она оставалась в Судже во время оккупации, а сегодня пришла в музей, чтобы оценить состояние экспонатов.

Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено.

"Выражаю искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье погибшей и раненым будет обязательно оказана", - написал Хинштейн.

Отметим, что менее часа назад президент Владимир Путин ответил на просьбу американского коллеги Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, попавшим в оцепление армии России. Глава РФ гарантировал жизнь и достойное обращение украинским боевикам, которые сложат оружие и сдадутся в плен, в соответствии с международными и российскими нормами. Многочисленные преступления украинского режима в Судже президент снова назвал терроризмом.