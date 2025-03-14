Свердловские власти увеличили выплату контрактникам СВО до 2,5 миллионов рублей

В Свердловской области увеличили размер единовременной выплаты бойцам СВО, заключившим контракт с Минобороны, на 1 млн рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Начиная с 15 марта, выплата составит более 2,9 млн рублей, 2,5 млн из которых будут поступать из областного бюджета, а 400 тыс. будут являться федеральной выплатой Минобороны. Помимо этого, участники СВО продолжат получать единовременную выплату в 20 тыс. рублей на каждого из детей военнослужащего.

Дополнительную информацию о военной службе по контракту в Свердловской области можно получить по номеру: +7 (343) 229-05-11.