Из освобожденных сел Курской области за три дня эвакуировали 209 человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуированы 209 жителей, в том числе девять детей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 - из Казачьей Локни. Еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень.

128 человек на данный момент размещено в ПВР на территории региона, остальных забрали родственники, добавил Хинштейн.

13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области. В министерстве добавили, что расчеты FPV-дронов поразили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.

Сегодня Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области.