Прокуратура обязала произвести раненому на СВО екатеринбуржцу выплату по инвалидности

Жителю Екатеринбурга, участнику СВО, получившему ранение, отказали в единовременной выплате в связи с установлением инвалидности. В дело пришлось вмешаться городской прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, ранение боец получил в феврале 2023 года в городе Бахмут Донецкой Народной Республики. В апреле 2024 года управление соцполитики №25 выдало ему единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей за полученное ранение. Однако, как оказалось, травма привела к I группе инвалидности, за что военному должны были произвести еще одну единовременную выплату в размере 350 тыс. рублей.

"Заявителем представлены документы, подтверждающие участие в специальной военной операции, получение ранения, награждение государственной медалью "За Отвагу". Однако управлением социальной политики № 25 в октябре 2024 года участнику специальной военной операции в назначении выплаты отказано", - рассказали в прокуратуре.

Была организована проверка, по результатам которой прокуратура направила иск о признании отказа управления социальной политики № 25 незаконным с требованием обязать перечислить бойцу положенные ему 350 тыс. рублей. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.