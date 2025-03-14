В Тюменской области арестовали водителя, сбившего сотрудника ГИБДД

Арестован житель города Тюмени, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По ходатайству следователя следственного отдела по Калининскому округу Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области судом арестован житель города Тюмени 1986 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

По версии следствия, 12 марта днем сотрудник ГИБДД на проезжей части ул. Первомайской в Тюмени остановил автомобиль за тонировку стекол. Сотрудник проверил документы водителя и установил неоплаченный штраф. На предложение проехать в отдел ГИБДД для дальнейшего разбирательства, водитель ответил отказом, более того, он завел автомобиль и поехал. Во избежание травмирования инспектор ГИБДД держался рукой за панель двери автомобиля.

Водитель увеличил скорость и продолжал движение до тех пор, пока полицейский не упал на проезжую часть. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавший сотрудник ГИБДД с травмами доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.