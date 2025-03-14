Нового президента на Украине не будут избирать даже в случае перемирия с Россией

Украина не будет проводить президентские выборы, а также отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня. Как сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, это невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

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"Ситуация непредсказуемая. Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки. Мы должны сохранять способность продолжать сражаться", - сказал он в интервью газете La Repubblica.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что 30-дневное перемирие России и Украины возможно, однако прежде чем принять решение, необходимо ответить на ряд вопросов. По его словам, в случае физического блокирования территории Курской области в ближайшее время, людям останется два выхода: сдаться в плен или погибнуть. Именно поэтому украинской стороне выгодно длительное перемирие, но что будет происходить в эти 30 суток - большой вопрос.