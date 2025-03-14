Песков опроверг информацию о том, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог якобы был отстранен от переговоров с РФ по просьбе Кремля.

"Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта из-за позиции Кремля. Якобы Москва считает Келлога "проукраински настроенным".

Келлог не участвовал ни в переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде, ни во встрече американских и украинских дипломатов в Джидде.