ЕС собрался лишить Венгрию права голоса

Венгрия может потерять право голоса в Евросоюзе. Причина – позиция Будапешта, который может заблокировать совместные решения ЕС, в том числе против России.

Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры по лишению государства-члена Евросоюза права голоса. При этом они прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага, приводит РИА Новости данные британской Financial times.

В январе сообщалось, что у Евросоюза (ЕС) нет "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия решит наложить вето. В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что подумает о том, поддерживать ли продление санкций против России.