Двое "строителей" похитили у 10 жителей Челябинской области более 6 млн рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о хищении у граждан более 6,3 млн рублей под видом проведения строительных работ.

Как рассказали Накануне.RU в региональной прокуратуре, на личный прием к генпрокурору России Игорю Краснову обратилась жительница села Катенино с жалобой на отсутствие расследования по возбужденному уголовному делу.

В июле 2024 года после получения компенсации за гибель сына – участника СВО женщина заключила с жителем Челябинска договор на разбор старой веранды и постройку новой. Строителя она нашла по рекламному объявлению. Она заплатила ему около 2,8 млн рублей, но он создал только видимость работ, частично возвел стены, а потом прекратил строительство, не вернув деньги.

По этому случаю следственные органы возбудили уголовное дело, однако необходимое расследование не проводилось. Игорь Краснов поручил прокуратуре региона взять ход расследования на ежедневный контроль. В процессе разбирательства вскрылись и другие случаи мошенничества. По такой схеме те же злоумышленники обманули 10 жителей региона и причинили ущерб на сумму свыше 6,3 млн рублей.

На земельные участки, автомобиль и деньги обвиняемых общей суммой около 1,8 млн рублей наложен арест. Мошенников заключили под стражу. Областная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу по статье о мошенничестве.