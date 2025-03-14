В Полевском учения перед весенним паводком пройдут с сиренами и спецтехникой

В начале следующей недели в Полевском пройдут командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Мероприятие запланировано на 18 марта. В этот день по улицам города пройдет большое количество специализированной техники. Также прозвучит электросирена системы оповещения населения.

Горожан просят не паниковать и не прерывать своих занятий и работ на время учений, которые продлятся до 18.00.