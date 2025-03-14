Песков: президент России в четверг вечером принял спецпосланника США Уиткоффа

Владимир Путин в четверг вечером принял спецпосланника нового президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Telegram-канал РБК

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По словам представителя Кремля, дата встречи лидеров России и США пока не назначена. Об этом будет известно после доклада Уиткоффа Трампу.

В РФ и США есть понимание, что разговор президентов необходим.

Сегодня стало известно, что Стивен Уиткофф покинул здание посольства США в Москве. Политик провел в здании около часа, а после своего ухода произнес благодарность на английском языке, сообщали "Известия".