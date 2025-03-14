Игрок "Урала" включен в сборную недели Кубка России

Организаторы Кубка России по футболу представили официальную символическую сборную минувшей игровой недели. В нее включен полузащитник екатеринбургского "Урала" Тимур Аюпов.

На этой неделе в рамках Кубка "Урал" на своем поле принимал казанский "Рубин". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Аюпов. На следующей стадии турнира уральцам предстоит встретиться с московским "Спартаком". Эта игра состоится в середине апреля.

Также в символическую команду минувшей недели вошли: Вадим Ульянов (голкипер, "Ахмат"), Максим Ненахов ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Ванья Дркушич (оба – "Зенит"), Мойзес, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Кристофер Мартинс, Тео Бонгонда (оба – "Спартак"), Бернард Бериша ("Ахмат") и Артем Дзюба ("Акрон").

Напомним, накануне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определил итоговый состав команды на первый в 2025 году учебно-тренировочный сбор. В состав вошел 31 футболист, в том числе Дзюба, в последний раз игравший за сборную в 2021 году. Теперь россияне проведут товарищеские встречи со сборными Гренады и Замбии.