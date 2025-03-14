На Ямале уходит в отставку глава дептранса

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Напольских покидает свой пост.

Со ссылкой на свои источники "ПиГ" сообщает, что суровые климатические условия оказались неподходящими для одного из детей Напольских. Сообщается, что он якобы переезжает в Тюмень.

Предположительно, исполнять его обязанности будет заместитель Светлана Гиллих.

В окружном департаменте транспорта подтвердили Накануне.RU отставку чиновника "по личным причинам".