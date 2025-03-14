В ходе рейда на вокзале Челябинска задержали пятерых цыган-гадалок

Челябинские полицейские провели профилактические рейды в местах компактного проживания и концентрации различных групп, в ходе которых задержали пятерых цыган-гадалок.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в районе привокзальной площади сотрудники полиции провели рейды, направленные на пресечение бродяжничества и попрошайничества, совершения краж и мошенничества лицами, склонными к антиобщественным действиям.

В результате проверок в отдел полиции "Советский" доставили пять цыганок. У женщин сняли отпечатки пальцев и проверили на причастность к совершению преступлений и административных правонарушений.

Как отмечается, действия силовиков направлены на поддержание общественного порядка и пресечение правонарушений.