Освобождение Суджи – катастрофическое поражение Зеленского

Освобождение города Суджи в Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) стало "пощечиной" для Владимира Зеленского. Об этом написала в статье для L'Antidiplomatico колумнист Клара Стателло, сообщает News.ru.

По ее словам, потеря крупнейшего города региона стала катастрофическим поражением военной и политической линии президента Украины.

Она отметила, что последние события могут повлечь за собой политический конец Зеленского и его окружения: это предвещает капитуляцию. Ответственность за разгром ВСУ в Курской области несет Зеленский.

Минобороны России 13 марта официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", - говорится в сводке министерства.

12 марта сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации Суджи в самом центре города, где подняли флаг.