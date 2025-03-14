Уральский полпред назначил главу департамента по вопросам внутренней политики

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога назначил Сергея Конева начальником департамента по вопросам внутренней политики. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Конев работает в полпредстве в общей сложности уже больше пяти лет. С 2018 по 2020 годы занимал должности от советника до заместителя начальника департамента, а в 2022 году перебрался в Москву. В столице он был директором проектов департамента цифровизации промышленности и лесного хозяйства "Ростелекома". А в сентябре 2023 года вернулся на Урал и возглавил департамент по реализации общественных проектов аппарата полпредства.

Напомним, недавно в аппарате уральского полпреда состоялось еще одно назначение. Главным советником департамента по вопросам внутренней политики стал участник образовательной программы для ветеранов СВО "Время героев" Александр Загайнов.