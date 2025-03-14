Зеленский перепуган и боится народа - экс-спикер Рады

Зеленский настолько боится народа, что перекрыл блокпостами весь центр Киева. Об этом заявил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. А в Раде открыто возмущались правящим режимом.

"Президент сидит в своем кабинете, или в бункере. Кого он боится? Уже Кличко открыл мост, по нему даже ездить можно. Или он боится, что придут с митингами? Пока не придут, пусть не переживает, потому что продолжается военное положение, он всех признает государственными преступниками", - сказал с трибуны Рады Разумков.

Он также отметил, что жители видят отношение к ним, и когда военное положение отменят, люди начнут не возвращаться, а напротив - уезжать. Потому что в такой стране жить никому не хочется.

Другие депутаты Рады тоже все смелее критикуют Зеленского. Георгий Мазурашу сказал, что он лично агитировал за Зеленского, но он и его партия не слышат никого, отлавливая людей, как скот.

"Это бизнес для ТЦК и тех, которые занимаются "решением" вопросов, как выпускать граждан Украины, которые, к сожалению, хотят бежать из страны. Это позор для нашей страны, что люди бегут с Украины, а мы жмем на них. Мы загоняем их в тень. Экономику загнали в тень позорной "бусификацией", - негодовал Мазурашу.