Международные вопросы обсудили делегации России, КНР и Ирана

Дипломаты России, Китайской народной республики (КНР) и Ирана провели переговоры по иранской ядерной проблеме. Как пишет РИА Новости, они встретились в Пекине сегодня и обсудили региональные и международные вопросы. Дипломаты договорились укреплять координацию в международных организациях.

"Три стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Во встрече принимали участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщало Bloomberg. По данным источников, Трамп напрямую спросил об этом Путина в телефонном разговоре в феврале. Также тема обсуждалась на российско-американской встрече в Эр-Рияде.

Агентство утверждает, что президент России согласился принять предложение главы Белого дома.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, заявив, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия. Позже он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение.