На свердловском ГЛК "Гора Белая" впервые пройдет фестиваль "Переборщи"

Горнолыжный комплекс "Гора Белая" впервые станет площадкой проведения фестиваля "Переборщи". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фестиваль пройдет 22 марта. Гостей обещают бесплатно угостить Белогорским супом-гуляшом с уральской перчинкой. Его приготовит шеф-повар и идеолог гастрономического проекта URALAB Михаил Макаров. А помогать ему будут глава департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона Светлана Яковлева и директор ГЛК "Гора Белая" Антон Белых.

Гастрономическое шоу начнется возле административного здания "Горы Белой" в 13:00. Планируется сварить 330 порций супа. Для этого на гору предварительно поднимут около 100 кило продуктов.

Как отмечают организаторы, блюдо будет приготовлено из традиционных уральских ингредиентов.