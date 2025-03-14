14 Марта 2025
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Глава Челябинска выразил готовность "снять напряжение" горожан, живущих в местах подтопления

Мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 14 марта поручил главам районных администраций усилить подготовку к весенним паводкам, чтобы снять "многолетнее напряжение" челябинцев, живущих в местах подтопления.

"Все мы помним опыт прошлого года и горячие точки города, где вода стояла по окна первых этажей, а люди вынужденно передвигались на лодках", — написал градоначальник в своем telegram-канале и сообщил о том, что оценил готовность муниципального предприятия "ЭВИС" к весенним паводкам.

По словам мэра, в посёлке Первый Плановый планируется запуск новой насосной станции для откачки талых и дождевых вод. А в границах улиц Энергетиков – Кронштадская – Машиностроителей в этом году проложат ливневую канализацию.

"Специалисты МКУ "ЭВИС", выполняя мое поручение, уже занимаются разработкой технических решений, проводят геодезические исследования и оформляют все необходимые согласования", — добавил он.

В этом году в планах также строительство новых ливнёвок еще по трём адресам: в микрорайоне "Солнечный берег", на улицах Валдайской и 32-ой годовщины Октября.

К работе готовы мощные насосные станции на озере Смолино в посёлке Сухомесово. Есть в арсенале и мобильная станция, которую можно оперативно перебросить в наиболее уязвимые районы.

"Уверен, нужно снять многолетнее напряжение челябинцев, живущих в местах постоянного подтопления. Решение этих проблем должно быть системным и комплексным, и первые шаги в этом направлении уже сделаны", — заключил Алексей Лошкин

Теги: лошкин, паводки, мэр


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