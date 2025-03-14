В Тюменской области на реке Ишим ожидается сложная гидрологическая обстановка

В Тюменской области на реке Ишим ожидается сложная гидрологическая обстановка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Она определяется режимом сбросов водохранилищ из Республики Казахстан, отметила во время пресс-конференции начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Татьяна Морозова:

"В соответствии с теми определенными режимами сброса, нами были рассчитаны максимальные уровни воды на данный момент. Начиная с 15-20 апреля уровень воды в реке Ишим существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов Ильинка, Ишим и Абатское. В случае наиболее неблагоприятной гидрологической обстановки на территории Республики Казахстан у нас в районе Ильинки возможно превышение уровней 2024 года", - заявила она.

В ноябре 2024 года была создана Совместная Российско-Казахстанская рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. 7 марта в режиме ВКС состоялось ее второе заседание.

Заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления Вера Медведева сообщила, что ожидаемый объем притока в соответствии с прогнозом подготовленным Казгидрометом в Сергеевском водохранилище на реке Ишим в Республике Казахстан ожидается в пределах 1690-3137 млн кубов, при норме 1 296.

"Прогнозируемые максимальные расходы составят 2200 метров кубических в секунду. Для сравнения, максимальный расход 2024 года составил 5711 метров кубических в секунду", - добавила она.

Начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Татьяна Морозова добавила, что основной прогноз ожидаемых высших уровней и сроков вскрытия водных объектов в Тюменской области будет представлен в начале апреля.