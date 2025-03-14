На СВО погиб первый тренер замгубернатора Югры

На специальной военной операции погиб первый тренер по дзюдо заместителя губернатора Югры Эдуарда Исакова Александр Буравко. Об этом сообщил сам Исаков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Исаков сообщил, что пришел к тренеру в восемь лет и занимался у него до 15 лет.

"Он навсегда запомнится мне ярким, сильным и очень добрым человеком. Зажигал в нас, в мальчишках, любовь к спорту, воспитывал уважение к старшим, чувство любви к Родине. Он сам с нами бегал кроссы и играл в футбол, учил приемам и закладывал в нас важные жизненные принципы, ценности, с которыми я иду по жизни. Пару лет назад мы с парнями из секции встретились с Александром Михайловичем, посидели за ужином, вспоминая наше детство, наши 80-годы. Буквально недавно подумал, что надо ему позвонить... Слезы наворачиваются на глаза. Вечная память, Тренер! Вечная память, Герой!" - говорится в сообщении.