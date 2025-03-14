Бастрыкин затребовал доклад по делу матери, отравившей ребенка наркотиками в Челябинской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил подробности дела об убийстве матерью двухлетнего ребенка наркотиками в Миассе, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщали в СУ СК по региону, 22 января ночью в квартире одного из домов города Миасс Челябинской области обнаружили тело двухлетнего мальчика. Согласно заключению судмедэксперта, малыш скончался от отравления наркотической смесью.

Предварительно установлено, что мать, желая "успокоить" своего сына и избавить себя от его периодических криков, неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас женщину допросили в качестве обвиняемой, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, женщина воспитывает еще троих малолетних детей. В этой связи заведено дело о халатности со стороны сотрудников органов опеки и попечительства.

Глава СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.