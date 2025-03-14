В Нижнем Тагиле арестована мать, бросившая младенца на скамейке в мороз

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил под арест жительницу города Алену Добрынину. Ее обвиняют в покушении на убийство младенца.

Напомним, 4 марта на улице Красноармейская на скамейке был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в одеяло. Он едва не погиб на морозе, но жизнь младенца удалось спасти. Вскоре силовики вышли на его мать – ей оказалась местная жительница по имени Алена.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Нижнего Тагила, Добрыниной предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов". Следствие вышло с ходатайством о заключении женщины под стражу.

Суд вынес решение об аресте. Его сроки в инстанции не уточнили.

Ранее в полиции сообщали, что обвиняемая в прошлом уже была судима, в том числе за убийство. Ее удалось найти с помощью ДНК.

"Вечером 3 марта она вне медицинского учреждения родила мальчика и несколько часов думала, что с ним делать. После, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна. На учете по беременности не состояла", - рассказывал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, еще в 2018 году женщина была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей.