В СПЧ заинтересовались статистикой по Хабаровску: жилье получают мигранты

После скандала в Хабаровске, где вчерашние мигранты получили жилищные сертификаты, в СПЧ заинтересовались статистикой. И выяснилось, что в последние годы именно приезжие активно пользуются этой возможностью. Об этом пишет член СПЧ главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова.

Местные журналисты нашли на сайте мэрии в разделе "Семья" список на получение сертификатов. Оказалось, что из 790 семей 200 имеют среднеазиатские фамилии. Причем те, кто зарегистрировались в последние годы, потеснили тех, кто стоит в очереди по 8-9 лет. И именно первые имеют среднеазиатские фамилии, хотя среди населения города их очень мало.

Как пишет "За-Строй.РФ", среди первых 100 позиций в списке 70 занимают выходцы из Средней Азии, во второй сотне 90 имеют восточный колорит.

"С мэриями плотно работают диаспоры. Диаспоры оперативно собирают документы на многодетных и подают их. Мигрантские семьи приезжают к нам с конкретной целью – выцедить из России все, что только можно. У диаспор – свои юристы, все налажено, они умеют собирать справки. Мэрии самой ничего не приходится делать. С таким подходом к "поддержке многодетных", мы, конечно, многодетных поддержим, только лет через десять это будут многодетные из других стран", - пишет Ахмедова.