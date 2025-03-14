Состояние пострадавших при взрыве газа в Тобольске остается крайне тяжелым

Состояние пациентов, пострадавших при взрыве газа в Тобольске крайне тяжелое, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Пациенты находятся в профильном отделении Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Состояние: крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тобольске от взрыва газа 12 марта был разрушен частный жилой дом. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана комиссия КЧС. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.