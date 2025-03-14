Игорь Седов вручил юбилейные награды астраханкам - труженицам тыла

Сегодня Председатель Городской Думы Игорь Седов вручил памятные медали, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, труженицам тыла, проживающим в Трусовском районе города.

Награда учреждена Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным как знак глубокого уважения героическому подвигу ветеранов войны и тех, кто ковал Победу в тылу.

Анна Дмитриевна Филиппова родилась в 1928 году в селе Петропавловка Наримановского района. Ее детство и юность, как и многих других детей страны, пришлись на тяжёлое военное и послевоенное время. Анна Дмитриевна наравне со взрослыми трудилась в колхозе, выполняла тяжелую работу на тоне и полях, воплощая в жизнь призыв Родины: «Всё для фронта! Всё для Победы!»

Лидия Павловна Кочетова родилась в 1929 году в Астрахани в доме, в котором проживает и сейчас вместе с семьей своей младшей дочери. Ее отец был участником Первой мировой войны, из-за ранения он рано умер. Лидия Павловна осталась жить вдвоем с мамой. Школьницей она встретила Великую Отечественную войну, помнит бомбежки нефтебазы на заводе Ленина. В их доме на постое проживали военные, а рядом квартировались девушки-зенитчицы, которые защищали астраханское небо. Лидия Павловна вместе с другими учениками ходила на рыбзавод, помогала упаковывать сухую рыбу и готовила ее к отправке на фронт. После войны она закончила медицинское училище и до выхода на пенсию трудилась фельдшером. Вместе с мужем они родили и воспитали двоих дочерей.

«Труженики тыла в годы войны работали в тяжелейших условиях, обеспечивая фронт продовольствием, оружием, боеприпасами и всем необходимым. Вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» будет продолжено. Мы помним о каждом нашем земляке, приблизившем общую Победу над врагом. Это дань нашей общей истории и памяти, которую эти люди пронесли через года», - сказал Игорь Седов.