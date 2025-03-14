В Краснотурьинске вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП с лесовозом

Краснотурьинский городской суд вынес приговор жителю Карпинска 1974 г.р., признанному виновным в ДТП с лесовозом, которое унесло жизнь человека. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла 24 марта 2024 года примерно в 13.00, когда осужденный на "Toyota Avensis" двигался в районе 24 км автодороги "Серов – Североуральск – Ивдель", в направлении Ивделя. В тот день с ним в салоне на переднем и заднем сидении находились пассажиры. Водитель превысил скорость и попытался совершить маневр, однако не справился с управлением. В этот момент на его полосе находился грузовой автомобиль марки "УРАЛ 5493L1" с прицепом-роспуском марки "80601" - лесовоз, который совершал разворот, однако осужденный вовремя не затормозил, что и привело к столкновению.

"Осужденный неправильно оценил дорожную ситуацию, пересек линию горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выехал на полосу встречного движения, где не уступил дорогу грузовой машине и допустил с ней столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру, находившемуся на переднем пассажирском сиденье, были причинены травмы, не совместимые с жизнью, от которых он скончался на месте происшествия", - рассказали в прокуратуре.

Женщина-пассажирка, находившаяся на заднем сидении, получила незначительные травмы, расцененные как легкий вред здоровью. Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

Краснотурьинский городской суд учел позицию Гособвинения и назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 53.1 УК РФ суд постановил заменить наказание на принудительные работы на срок 3 года, с удержанием 30% заработка в доход государства, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.