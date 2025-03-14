В Сибири звукорежиссёру вменили сексуальное насилие над подростком

38-летнему звукорежиссёру из Норильска вменили сексуальное насилие над подростком.

Следователи полагают, что вечером 8 марта предполагаемый насильник пригласил к себе домой 14-летнего подростка. Мужчина предложил мальчику поиграть в компьютерную игру. Уже в квартире злоумышленник совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

Об этом стало известно матери приятеля пострадавшего подростка. Она передала информацию в правоохранительные органы. Вероятный преступник задержан и арестован, сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.