14 Марта 2025
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Жога поручил взаимодействовать с Казахстаном, чтобы избежать мощных затоплений

Уральский полпред Артем Жога, с учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трех водохранилищ, призвал выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объемов сброса воды из водохранилищ.

"Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по ее результатам", – обратился к участникам совещания полпред.

Он напомнил, что в апреле прошлого года был существенно увеличен сброс вод с трех водохранилищ в соседнем Казахстане, что привело к стремительному повышению уровня воды в реках Ишим, Иртыш, Тобол и Уй. Были затоплены жилые дома, приусадебные участки и объекты инфраструктуры на территории Уральского федерального округа. Всего с начала паводкоопасного периода в 59 муниципальных образованиях были затоплены более 4 тысяч жилых домов и 5 тысяч дачных жилых домов.

Дамба на реке Ишим(2024)|Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Кроме того, полпред поручил провести тщательную инвентаризацию и оценку надежности всех имеющихся гидротехнических сооружений, при активном участии Уральского и Северо-Уральского управлений Ростехнадзора.

Полпред призвал быть готовыми к самым негативным сценариям по природным пожарам. Он отметил, что за последние годы регионы УрФО нередко сталкивались с переходом природных пожаров на населенные пункты, в результате чего гибли люди. Как показал анализ ситуации, противопожарная защита населенных пунктов часто не соответствует действующим нормативам. Допускались просчеты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения лесных пожаров. Расчет сил и средств проводился исходя из оптимистичных прогнозов, количество планируемых к использованию сил и средств не соответствовало реальному, отметил полпред.

Сотрудник "Уральской авиабазы" тушит огонь в лесу(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: Артем Жога, паводок, водохранилище, пожар


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