Кольцовские таможенники остановили жительницу Кургана со 124 кораллами из Дубая

Жительница Кургана пыталась провезти через таможню 124 коралла, который собрала в ОАЭ во время отпуска. Кольцовские таможенники остановили пассажирку рейса "Дубай - Екатеринбург" для выяснения обстоятельств.

Женщина пояснила, что на пляж после шторма вынесло много кораллов, часть из которых она решила забрать с собой домой на память. О том, что нужны разрешительные документы не знала, с таможенными правилами не знакома.

Таможенники изъяли кораллы и отправили на экспертизу, где выяснили, что все они относятся к отряду Мадрепоровые и находятся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). В связи с этим были возбуждены дела об административных правонарушениях, по ст. 16.3 "Несоблюдение ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза" и по ч. 1 ст. 16.2 "Недекларирование товаров".

"Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию", - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.