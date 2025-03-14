СМИ: Украина ответила Трампу отказом по членству в НАТО

В офисе Зеленского отвергли одно из условий президента США Дональда Трампа по мирному соглашению - отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник в офисе.

На недавней встрече в Саудовской Аравии глава офиса Андрей Ермак представил США "красные линии" для мирных переговоров. Они заключаются в том, что не может быть никаких ограничений численности армии и запрета на вступление в ЕС и НАТО. А Россия не может иметь право вето.

Недавно Трампа сказал, что Украина может забыть о перспективе членства в НАТО, там ей места нет. Что касается позиции России, то именно эта проблема стала одной из главных причин начала СВО. Фактически Киев отверг любые компромиссы и мирное соглашение.

Как заявил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, Россия и США выступают против вступления Украины в НАТО.