Над Подмосковьем сбиты три бесплиотника, обломки разлетелись по округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"Два беспилотника сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Ещё один БПЛА уничтожен в районе микрорайоне Железнодорожный на улице Свободы", - написал Воробьёв в своём telegram-канале.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором ещё никто не проживает. По предварительной информации, пострадавших нет.

11 марта отражена одна из самых крупных атак бесплиотников на Московский регион. Есть погибший. СКР считает случившееся терактом.