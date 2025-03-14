В Тюменской области большегруз протаранил автомобили МЧС и ДПС, приехавшие на смертельное ДТП

Массовое ДТП с участием большегрузов, автомобилей МЧС, патрульного автомобиля ДПС и пассажирского автобуса произошло сегодня на 219 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, на дороге развернуло автобус "Ютонг", в котором ехали 29 пассажиров. Автобус столкнулся с автомобилем "Газель Некст". Погиб 44-летний водитель "Газели", житель Тюмени. Трое пассажиров автобуса получили травмы.

После ДТП в автомобили спецслужб, прибывших на место трагедии, въехал большегруз "Скания", водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста". Во втором ДТП пострадавших нет.

Сейчас движение осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением, пропуская потоки транспорта. С обоих направлений наблюдается скопление транспорта, в ближайшее время затор будет устранен.