Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе

ВСУ ночью атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся один из резервуаров с бензином, сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

Площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, написал глава региона в Telegram-канале. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники.

Shot сообщает, что ночью в аэропорту Сочи были введены временные ограничения из-за угрозы БПЛА. С 2:53 до 3:25 воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Также в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность.