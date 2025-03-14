Бастрыкин хочет знать все о массовом отравлении учащихся СУНЦ УрФУ

Массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он хочет знать все результаты расследования.

На этой неделе в общежитии лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус.

Тот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования данного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в УрФУ сделали заявление о вспышке острого гастроэнтерита в общежитии вузовского лицея. Также свою проверку проводит прокуратура.