Бастрыкин хочет знать все о массовом отравлении учащихся СУНЦ УрФУ
Массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он хочет знать все результаты расследования.
На этой неделе в общежитии лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на вечер 12 марта ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус.
Тот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока. А в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования данного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в УрФУ сделали заявление о вспышке острого гастроэнтерита в общежитии вузовского лицея. Также свою проверку проводит прокуратура.