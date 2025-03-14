Песков: решение ЕСПЧ по Одессе - проблеск здравого смысла

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года проблеском здравого смысла. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла", - сказал Песков.

Но, по его словам, для дальнейших выводов одного примера мало.

Ранее ЕСПЧ признал Киев ответственным за то, что власти не предотвратили насилие и не спасли людей во время событий в Одессе. Тогда радикалы подожгли Дом профсоюзов.

Второго мая 2014 года в Одессе приехавшие из Харькова футбольные фанаты, боевики "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и представители так называемой самообороны майдана из Киева организовали марш "За единство Украины". Тогда произошли столкновения с применением камней, петард, бутылок с зажигательной смесью и оружия.

В результате беспорядков погибли 48 человек (в том числе семь женщин и один ребенок), 247 - пострадали.

По данным Главного управления (ГУ) внутренних дел Украины шесть человек погибли от огнестрельных ранений, 42 - при пожаре в Доме профсоюзов. Десять человек выпали из окон и разбились насмерть.