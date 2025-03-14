Есть первая победа на "УГМК-Арене": "Автомобилист" одолел "Торпедо"

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал первую победу в рамках КХЛ на новейшей "УГМК-Арене". Уральская команда оказалась сильнее нижегородского "Торпедо" со счетом 2:1.

Встреча прошла накануне вечером. Каждый из периодов вместил в себя по заброшенной шайбе. В первом отличились хозяева благодаря точному броску Семена Кизимова. Во втором периоде гости смогли отыграться – гол на счету Егора Виноградова. А под занавес матча, когда казалось, что дело идет к ничьей, Данил Романцев за считанные секунды до конца третьего периода принес победу "Автомобилисту".

Этот триумф стал первым для екатеринбургской команды на "УГМК-Арене", открытой в минувший понедельник. В дебютном матче уральцы в упорной борьбе уступили московскому ЦСКА.

Следующую игру на новой арене "Автомобилист" проведет уже в это воскресенье, 16 марта. Соперником будет ХК "Сочи".