Комитет Совфеда не поддержал проект об умерщвлении животных

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и законодательному строительству подготовил отрицательное заключение на инициативу об умерщвлении животных без владельцев.

Как заявил сенатор Андрей Клишас, принятый в прошлом году закон внес большое количество поправок, которые дали регионам возможность решать проблему с животными, но она никуда не делась. Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Инициатива связана с продолжающимися случаями нападений собак на людей.

Инициатива депутатов, по словам Клишаса, является эмоциональной реакцией на острую ситуацию – она не решит проблему, как и существующие нормы. Предложенный законопроект противоречит постановлению Конституционного суда, поэтому в представленной редакции не может быть поддержан.

Постановление КС, о котором Клишас спорит с депутатами, было вынесено 18 июля 2024 года. Суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность людей, сообщают "Ведомости".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных. Он призвал депутатов не "уходить в рассуждение" и не обвинять авторов проекта в жестоком обращении с животными. По его словам, нужно принять конкретное решение.

3 марта стало известно, что в России могут создать реестр хозяев опасных домашних животных. Законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Чтобы завести собаку "агрессивной" породы, сначала придется сдать экзамен по правилам выгула и воспитания. Если после этого "злую собаку" увидят на прогулке без поводка и намордника больше двух раз, владельцам могут пожизненно запретить заводить собак таких пород.