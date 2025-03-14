14 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Аккаунты россиян на "Госуслугах" могут автоматически блокировать

В России могут ввести автоматическую временную блокировку аккаунтов граждан на "Госуслугах".

Предполагается, что это будет происходить при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации — например, номера телефона и пароля. Это поможет защитить личный кабинет, если мошенники получили к нему доступ. Эта и прочие инициативы содержались в пакете предложений "Народного фронта" к совещанию у главы государства.

Также в "НФ" считают, что необходимо автоматически уведомлять о смене идентификаторов банки. Возможно, что данные предложения будут учтены при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта кабмина РФ о противодействии интернет-мошенничеству, сообщают "Известия".

Ранее правительство утвердило проект закона, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ включает около 30 мер защиты россиян. Главное нововведение – создание государственной информационной системы "Антифрод".

Теги: Госуслуги, мошенники


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