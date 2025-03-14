Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone обновить iOS

Компания Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone обновить устройства.

Это необходимо после выявления уязвимости в системе безопасности. По данным Daily Mail, пользователям предложено загрузить iOS 18.3.2. В Apple предупредили, что проблема может коснуться любого пользователя iPhone XS и более поздних моделей.

Уязвимость обнаружили в WebKit — браузерном движке, который используется в Safari и всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone и iPad. Хакеры использовали ее, создавая вредоносные сайты, которые позволяли им получать доступ к другим частям устройства за пределами браузера после посещения таких страниц.