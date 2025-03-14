Ушаков анонсировал встречу Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин встретится со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Она состоится в ближайшие часы и пройдет в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Самолет Уиткоффа произвед посадку в московском аэропорту "Внуково"13 марта около 12:31 мск. По словам Ушакова, спецпосланник приехал для обсуждения не только украинского вопроса, но и российско-американских отношений, в том числе экономического аспекта, сообщает Forbes.

11 марта стало известно, что спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным, однако до сегодняшнего вечера информация так и не была подтверждена.