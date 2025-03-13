Директора нижегородского РАНХиГС Парамонова отправили под арест

Московский районный суд отправил под арест нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова, задержанного ранее по делу о взяточничестве. В СИЗО он пробудет до 9 мая включительно.

Напомним, что Парамонова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно - получении взяток. Как сообщает РИА Новости, следователи настаивают, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей. Адвокат же назвал ходатайство следствия "немотивированным", а изложенные в нем доводы "надуманными" и настоял на домашнем аресте.

Сам Парамонов заявил, что на его иждивении находятся четверо детей и пообещал ни на кого не оказывать содействия, однако суд все же принял решение о помещении в СИЗО.

По предварительным данным, с 2019 по 2025 год директор филиала вуза организовал и возглавил преступную группу из сотрудников учебного заведения. По версии следствия, они брали деньги с жителей региона за незаконное оформление документов о поступлении, выставление положительных оценок без посещения занятий и выдачу дипломов без реального обучения.

Отмечается, что директор и один из его подчиненных получили от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома.

Нижегородское подразделение РАНХиГС с 2019 года возглавляет Александр Парамонов. До этого он руководил дзержинским филиалом. Парамонов также является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области от фракции "Единая Россия".